Очереди на границе с ЕС перед выходными выросли еще больше

МИНСК, 22 авг — Sputnik. Очереди из легкового и грузового транспорта, а также пассажирских автобусов на границе Беларуси с соседними европейскими странами продолжают увеличиваться, следует из данных белорусского пограничного комитета.
На границе с Польшей в пункте пропуска «Брест» перед выходными очередь из легковушек увеличилась до 4650 машин. В этом же погранпереходе стоят и пассажирские автобусы — их здесь 115.
Скопление легкового транспорта наблюдаются и на других направлениях. Так, на белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Каменный Лог» сейчас находится 270 машин, а в «Беняконях» 360 легковых автомобилей ожидают выезда из республики на литовскую территорию.
В ПП «Григорвщина» на границе с Литвой также очередь из 115 легковушек.
Что касается фур, то скопления зафиксированы на двух направлениях. Самые большие очереди на границе с Литвой. В погранпереходах «Каменный Лог» и «Бенякони» сейчас насчитывается по 350 машин.
В «Григоровщине» на белорусско-латвийской границе грузовых автомобилей в три раза меньше — 115.
Из-за чего возникают очереди
Страны Евросоюза (Латвия, Литва и Польша), которые граничат с Беларусью, на фоне обострения отношений закрыли часть контрольно-пропускных пунктов. Сокращение числа пунктов пропуска и неритмичный прием транспорта сопредельными с Беларусью странами приводит к тому, что возникают большие очереди на границах.
Белорусская сторона активно развивает зоны ожидания, чтобы создать комфортные условия для водителей. Они функционируют перед всеми открытыми для движения пунктами пропуска.