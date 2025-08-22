Ричмонд
Очереди на границе с ЕС перед выходными выросли еще больше

Самые большие очереди из легковушек зафиксированы на белорусско-польской границе, а из фур — на границе с Литвой.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 авг — Sputnik. Очереди из легкового и грузового транспорта, а также пассажирских автобусов на границе Беларуси с соседними европейскими странами продолжают увеличиваться, следует из данных белорусского пограничного комитета.

На границе с Польшей в пункте пропуска «Брест» перед выходными очередь из легковушек увеличилась до 4650 машин. В этом же погранпереходе стоят и пассажирские автобусы — их здесь 115.

Скопление легкового транспорта наблюдаются и на других направлениях. Так, на белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Каменный Лог» сейчас находится 270 машин, а в «Беняконях» 360 легковых автомобилей ожидают выезда из республики на литовскую территорию.

В ПП «Григорвщина» на границе с Литвой также очередь из 115 легковушек.

Что касается фур, то скопления зафиксированы на двух направлениях. Самые большие очереди на границе с Литвой. В погранпереходах «Каменный Лог» и «Бенякони» сейчас насчитывается по 350 машин.

В «Григоровщине» на белорусско-латвийской границе грузовых автомобилей в три раза меньше — 115.

Из-за чего возникают очереди

Страны Евросоюза (Латвия, Литва и Польша), которые граничат с Беларусью, на фоне обострения отношений закрыли часть контрольно-пропускных пунктов. Сокращение числа пунктов пропуска и неритмичный прием транспорта сопредельными с Беларусью странами приводит к тому, что возникают большие очереди на границах.

Белорусская сторона активно развивает зоны ожидания, чтобы создать комфортные условия для водителей. Они функционируют перед всеми открытыми для движения пунктами пропуска.

