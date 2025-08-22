Умер американский сценарист и продюсер Дэвид Стейнберг

Стейнберг родился в Милуоки, после университета в 1969 году перебрался в Нью-Йорк, где начал карьеру в шоу-бизнесе. Он стал партнёром агентства, специализировавшегося на комедии, и за годы работы спродюсировал более 30 проектов, восемь из которых были удостоены «Оскара».