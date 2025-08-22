Умер американский сценарист и продюсер Дэвид Стейнберг

Американский сценарист и продюсер Дэвид Стейнберг, многолетний менеджер и близкий друг Робина Уильямса, скончался на 82-м году жизни, сообщает Deadline.
Стейнберг родился в Милуоки, после университета в 1969 году перебрался в Нью-Йорк, где начал карьеру в шоу-бизнесе. Он стал партнёром агентства, специализировавшегося на комедии, и за годы работы спродюсировал более 30 проектов, восемь из которых были удостоены «Оскара».
Последней его крупной работой стала документальная лента «Робин Уильямс: Загляни мне в душу» (2018). Среди клиентов продюсера были Билл Кристал, Вуди Аллен, Роберт Кляйн, Мартин Шорт и другие.
Добавим, что сам Робин Уильямс ушёл из жизни в 2014 году.
