Умер американский сценарист и продюсер Дэвид Стейнберг

Американский сценарист и продюсер Дэвид Стейнберг, многолетний менеджер и близкий друг Робина Уильямса, скончался на 82-м году жизни, сообщает Deadline.

Стейнберг родился в Милуоки, после университета в 1969 году перебрался в Нью-Йорк, где начал карьеру в шоу-бизнесе. Он стал партнёром агентства, специализировавшегося на комедии, и за годы работы спродюсировал более 30 проектов, восемь из которых были удостоены «Оскара».

Последней его крупной работой стала документальная лента «Робин Уильямс: Загляни мне в душу» (2018). Среди клиентов продюсера были Билл Кристал, Вуди Аллен, Роберт Кляйн, Мартин Шорт и другие.

Добавим, что сам Робин Уильямс ушёл из жизни в 2014 году.

Читайте также: Скончался оператор Первого канала Виктор Семин.

