Красноярские археологи обнаружили древнейшие иглы возрастом 16 тысяч лет

Уникальная находка была сделана во время археологических раскопок на стоянке Стрелка-1 в центре Красноярска.
Учёные обнаружили коллекцию костяных игл для шитья, возраст которых оценивается в 15−16 тысяч лет.
Как сообщает начальник отдела «Красноярской Геоархеологии» Александр Барков, находки свидетельствуют о высоком уровне развития древних жителей Приенисейского региона. «Люди одевались в хорошо выделанную и скроенную одежду из шкур животных. Разнообразие размеров игл указывает на использование нитей различной толщины и изготовление разных видов одежды», — отметил специалист.
Особый интерес исследователей вызвала одна из игл с поперечными насечками. По словам Баркова, это может быть как личное клеймо мастера, так и декоративный элемент.
Археологи поясняют, что органические материалы — кожа, дерево, ткани — в местных почвенных условиях не сохраняются. Поэтому костяные изделия являются ценным источником информации о быте древних людей.
Находки подтверждают, что уже в каменном веке жители территории современного Красноярска владели сложными технологиями обработки материалов и изготовления одежды.