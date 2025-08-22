Почему школьники в СССР были другими и что мы потеряли: 6 главных отличий современных детей

Разница между школьниками из СССР и современными детьми — это не просто про гаджеты и игрушки. Это про образ жизни, ценности и отношение к миру. Да, сегодня дети знают больше о технологиях и быстрее адаптируются к новому, но вместе с этим они меньше бегают, меньше читают, реже дружат «по двору» и всё труднее воспринимают авторитеты. Впрочем, многое зависит от взрослых: ведь именно мы можем помочь новым поколениям взять лучшее из прошлого и соединить его с настоящим. Чтобы у ребёнка были и смартфон, и книга; и знания, и уважение; и друзья в сети, и настоящая компания во дворе. А ранее Life.ru рассказывал про 5 самых мрачных и депрессивных мультиков из СССР.