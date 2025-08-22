Алексей Воробьев впервые вышел на дорожку вместе с женой Аидой Гарифуллиной

О том, что Алексей Воробьев женился на Аиде Гарифуллиной, стало известно в мае этого года. Певица родилась в семье дирижера Ляйли Гарифуллиной и бизнесмена Эмиля Гарифуллина. До этого пару неоднократно замечали как в России, так и в Австрии, где Гарифуллина проводит большую часть времени. Их первое совместное фото появилось немногим спустя — пара появилась на приеме в российском посольстве в Вене по случаю Дня Победы.