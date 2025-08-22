Ричмонд
Алексей Воробьев впервые вышел на дорожку вместе с женой Аидой Гарифуллиной

Актер и певец Алексей Воробьев впервые вышел на дорожку фестиваля «Новая волна» вместе с женой, оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Пара предстала перед публикой в Казани.

Ранее артисты уже выходили в свет на июньском кинофестивале, но на ковровой дорожке они появились отдельно. На дорожке «Новой волны» пара впервые прошлась вместе, держась за руки. Воробьев и Гарифуллина выбрали парный образ — супруги позировали перед фотографами в белых футболках, кожаных куртках и джинсах.

Пользователи соцсетей остались в восторге от выхода, отметив, что артисты хорошо смотрятся вместе и пожелали им семейного благополучия, передает Starhit.

О том, что Алексей Воробьев женился на Аиде Гарифуллиной, стало известно в мае этого года. Певица родилась в семье дирижера Ляйли Гарифуллиной и бизнесмена Эмиля Гарифуллина. До этого пару неоднократно замечали как в России, так и в Австрии, где Гарифуллина проводит большую часть времени. Их первое совместное фото появилось немногим спустя — пара появилась на приеме в российском посольстве в Вене по случаю Дня Победы.