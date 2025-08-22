Ричмонд
Еще один жаркий день без кондиционеров и холодильников: Где в Кишиневе отключают электричество — публикуем адреса

Публикуем адреса, по которым отключат электричество в Кишиневе в пятницу, 22 августа 2025.

Источник: Комсомольская правда

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает об отключении электричества в Кишиневе в пятницу, 22 августа 2025, в связи с запланированными ремонтными работами.

Буюканы.

ул. Дойна и Ион Алдя-Теодорович, 19−21, 27−31, 35−37, 20−22, 22A, 32−34, 38−40, 190, И. Лука Караджале, 2−6, 3A, 5, И. Пеливан, 9, 18, 19, 22/1, 9999, Лэтэрецу Мария, 5, Н. Костин, 9−35, 39−47, 22−44, 48, 48/1 — с 09:00 до 19:00.

ул. Н. Костин, 59, 59/2, 61, 61/1, 61/2, 61/3, 63/1, 999 — с 09:00 до 16:30.

ул. Каля Ешилор, И. Прункул — частично с 09:30 до17:00.

