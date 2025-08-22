Ветер с пылью прогнозируют в Узбекистане на конец рабочей недели

Температура воздуха в областях республики будет на уровне +32…+37°, в Ташкенте — в районе +35…+37°.
Воздух в горных районах сегодня прогреется до +25…+30°. Осадков в стране не ожидается.
В пятницу, 22 августа, синоптики прогнозируют в Узбекистане усиление ветра до 13−18 м/с (6−8 баллов из 12-ти), возможны пыльные поземки.
