ФНС заблокировала счета подозреваемого в атаке дронов в Усть-Куте Тимофеева*

Счета подозреваемого в атаке дронов в Приангарье Тимофеева* заблокированы.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная налоговая служба заблокировала счета Артема Тимофеева*, которого правоохранительные органы подозревают в причастности к атаке дронов в Иркутской области. Об этом со ссылкой на базу юридических документов сообщает РИА Новости.

«Действующие приостановления по операциям по счетам по указанному налогоплательщику имеются», — отмечается в постановлении от 19 августа.

1 июня Минобороны сообщало об атаке ВСУ на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Часть атак была успешно пресечена, а возгорания, которые случились из-за нападения, оперативно ликвидировали.

Позже МВД России объявило в розыск Екатерину*, жену Артема Тимофеева*. Его самого, уроженца Донецка 1987 года рождения, ищут из-за уголовного преследования.

* Внесены в список террористов и экстремистов.