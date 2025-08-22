ФНС заблокировала счета подозреваемого в атаке дронов в Усть-Куте Тимофеева*

Федеральная налоговая служба заблокировала счета Артема Тимофеева*, которого правоохранительные органы подозревают в причастности к атаке дронов в Иркутской области. Об этом со ссылкой на базу юридических документов сообщает РИА Новости.
«Действующие приостановления по операциям по счетам по указанному налогоплательщику имеются», — отмечается в постановлении от 19 августа.
1 июня Минобороны сообщало об атаке ВСУ на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Часть атак была успешно пресечена, а возгорания, которые случились из-за нападения, оперативно ликвидировали.
Позже МВД России объявило в розыск Екатерину*, жену Артема Тимофеева*. Его самого, уроженца Донецка 1987 года рождения, ищут из-за уголовного преследования.
* Внесены в список террористов и экстремистов.