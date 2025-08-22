В Новосибирске с 29 по 31 августа улицу Ленина сделают пешеходной

В Новосибирске на площадке Центра культуры и отдыха «Победа» с 29 по 31 августа будет проходить фестиваль «ТехноАрт. Фестиваль науки и искусства». Из-за этого улицу Ленина решили сделать пешеходной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.