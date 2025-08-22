Ричмонд
В Новосибирске с 29 по 31 августа улицу Ленина сделают пешеходной

Ограничения на движения транспорта вводятся из-за проведения фестиваля «ТехноАрт. Фестиваль науки и искусства».

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске на площадке Центра культуры и отдыха «Победа» с 29 по 31 августа будет проходить фестиваль «ТехноАрт. Фестиваль науки и искусства». Из-за этого улицу Ленина решили сделать пешеходной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

В связи с этим водителей ждут ограничения. Так, с шести часов утра 29 августа до шести часов вечера 1 сентября движение транспорта по улице Ленина на участке от улицы Советская до улицы Урицкого будет временно прекращено.

— Также с шести часов утра 27 августа до десяти часов вечера 1 сентября будет ограничена стоянка (исключена парковка) транспортных средств по адресу: улица Ленина, 10, — добавили в мэрии.

Кроме того, на площадке фестиваля запретят кататься на роликах, электросамокатах, моноколесах и других средствах индивидуальной мобильности.