Сети, луки и «жестокие» ловушки — под запретом: чем ни в коем случае нельзя пользоваться на рыбалке и охоте

За нарушение правил рыбалки или охоты грозит либо административная, либо уголовная ответственность.
Останкинский районный суд Москвы признал запрещенными к распространению на территории России сайты, на которых осуществляется продажа электроудочек и луков для рыбалки. С иском в суд обратился прокурор. В решении суда говорится, что применение при охоте таких средств может нанести ущерб охотничьим ресурсам и принести страдания животным.
Помимо этого в РФ уже запрещены или ограничены и другие средства для рыбалки или охоты. В частности, использование взрывчатых веществ, сети определенных типов, световые приборы и приборы ночного видения, а также различного рода браконьерская техника. Подробнее о них и санкциях — в материале URA.RU.
Чем запрещено пользоваться во время рыбалки и охотыФото: инфографика URA.RU.
Запрет на электроудочки и луки для рыбалки.
Электроудочка предназначена для вылова рыбы с помощью электрического токаФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Останкинский районный суд Москвы вынес решение о признании запрещенными интернет-ресурсов, осуществляющих продажу электроудочек и рыболовных луков. С соответствующим иском в суд обратился представитель прокуратуры, который потребовал признать информацию, размещенную на данных сайтах, недопустимой для распространения на территории страны.
Как сообщается, использование при охоте пронзающих ловушек с натянутыми стальными либо костяными дротиками может нанести вред охотничьим ресурсам. Помимо этого, подобные методы приводят к страданиям животных и противоречат принципам гуманного обращения с ними. В результате суд принял решение ограничить для пользователей интернета доступ к информации, не соответствующей требованиям Конституции Российской Федерации и федеральных законов.
Сети, подъемники, многокрючковые снасти.
Рыбачить сетью можно, если это не противоречит законодательствуФото: Александр Кулаковский © URA.RU.
На территории России использование сетей, подъемников и многокрючковых снастей, выходящих за рамки установленных норм, а также промысловых орудий для любительского рыболовства категорически запрещено. Применение подобных средств приводит к массовому вылову водных биоресурсов, включая молодь и виды, занесенные в Красную книгу, а также сопровождается значительным приловом нецелевых видов.
За нарушение данных требований предусмотрена административная ответственность по статье 8.37 Кодекса об административных правонарушениях РФ, которая включает конфискацию судна и рыболовного снаряжения. В случаях причинения крупного ущерба или совершения незаконного лова на нерестилищах возможна уголовная ответственность по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
Багрение рыбы.
При багрении рыбу загребают крюками, нанося популяции большой уронФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Багрение по своей сути представляет собой не рыбалку, а варварский способ добычи рыбы. В данном случае рыба не реагирует на приманку, а попадает на крючки механическим способом. По степени вреда этот метод практически не отличается от сетевого лова или использования электроудочек. Багрение наносит значительный ущерб рыбным запасам. Страдают не только крупные особи, но и множество других рыб получают серьезные травмы. Глубокие порезы, поврежденные плавники и пробитые жабры зачастую приводят к гибели рыбы, существенно снижая ее шансы на выживание.
Согласно действующему законодательству, такие действия квалифицируются как браконьерство. В случае задержания инспекторами, лицо, осуществляющее незаконный вылов рыбы методом багрения, может быть привлечено к административной ответственности. Для граждан предусмотрен штраф в размере от 2 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц — от 20 000 до 30 000 рублей, а для юридических лиц — от 100 000 до 200 000 рублей. Кроме того, возможно изъятие орудий лова и, в отдельных случаях, конфискация плавательных средств.
Лучение рыбы в темное время суток.
При лучении рыбу бьют острогой, которая напоминает колющее орудие типа копьяФото: Эдуард Корниенко © URA.RU.
Лучение рыбы представляет собой старый метод добычи рыбы, который в настоящее время запрещен на всей территории Российской Федерации. Суть данного способа заключается в использовании остроги для поражения рыбы. Как правило, ловля ведется в ночное время. Один из участников медленно управляет лодкой с помощью весел или чаще — при помощи шеста, в то время как другой, находясь на носу судна, наблюдает за водой, освещая ее мощным фонарем, и при обнаружении рыбы наносит удар острогой. Лучение считается браконьерством. Ответственность наступает по статье 256 УК РФ.
Самоловные петли, «жестокие» ловушки.
Самовольные устройства и капканы часто используют браконьеры, нарушающие законФото: Владимир Васин © URA.RU.
В России запрещено использовать негуманные ловушки при охоте, включая петли, самострелы и ловчие ямы. Об этом следует из приложения «Правил охоты», опубликованным Министерством природных ресурсов РФ. В документе говорится, что такие приспособления запрещены, поскольку причиняют животным длительные страдания и нередко приводят к гибели самок или детенышей, а также нецелевых видов.
При этом легальные промысловые капканы на пушных зверей остаются разрешенными при условии строгого соблюдения регламентов охоты. В говорится, что путать эти устройства с запрещенными ловушками недопустимо. Запрет не распространяется на профессиональные капканы, предназначенные для регулирования численности животных и получения пушнины, если их использование регулируется законом.
Ответственность регламентируется в соответствии с административной статьей 8.37 КоАП РФ, а также по статье 256 Уголовного кодекса РФ. За нарушение предусмотрены штрафы или лишение свободы.
Ночные приборы, тепловизоры, световые средства.
Запрещено использовать во время охоты прибор ночного виденияФото: Александр Мамаев © URA.RU.
Использование прожекторов, подсветки, приборов ночного видения и тепловизоров при охоте на дичь запрещено в России, поскольку такие средства резко повышают эффективность нахождения животных и могут привести к истреблению их популяций. В законе прямо указано, что при охоте на пернатую дичь нельзя использовать световые средства. Также запрещается применение приборов ночного видения и тепловизоров при охоте с метательным стрелковым оружием, а также в ряде других ситуаций.
Вместе с тем в правилах охоты предусмотрены исключения. Например, использование указанных средств допускается при добыче некоторых видов хищников или копытных животных, а также бобра — но только в строго определенных случаях, прописанных в нормативных актах.
Охотников могут привлечь к ответственности по статье 8.37 КоАП РФ за нарушение правил охоты. Нарушителям грозит штраф от 500 до 4 000 рублей с возможной конфискацией оружия и лишением права охоты сроком до двух лет. Если нарушение повторяется или признано грубым, санкции увеличиваются. В случае, если действия охотника повлекли крупный ущерб или содержат иные квалифицирующие признаки, ответственность наступает по статье 258 УК РФ «Незаконная охота».
Применение взрывчатых и ядовитых веществ.
Применение взрывчатых веществ, легковоспламеняющихся жидкостей, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей запрещено. Это ведет не только к бесконтрольному истреблению животных, но и наносит вред окружающей среде. Эти деяния наказываются штрафом, исправительными работами или лишением свободы.
Охота с помощью транспорта.
Ведение охоты с использованием механизированных транспортных средств запрещено, за исключением случаев, когда проводится охота с целью регулирования численности отдельных популяций животных. К механическим транспортным средствам относятся автомобили, мотоциклы, мотонарты, снегоходы, катера, моторные лодки, вертолеты, а также иные виды транспорта, оснащенные двигателем.
За нарушение правил охоты предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. В случае, если с применением такого вида транспорта велся поиск животных, их выслеживание или преследование в целях добычи либо они использовались непосредственно в процессе их добычи, например, отстрел птиц и зверей из движущегося транспортного средства, то наступает уже уголовная ответственность.
Данные способы наносят вред животным и окружающей средеФото: инфографика URA.RU.