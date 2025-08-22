Сети, луки и «жестокие» ловушки — под запретом: чем ни в коем случае нельзя пользоваться на рыбалке и охоте

Лучение рыбы представляет собой старый метод добычи рыбы, который в настоящее время запрещен на всей территории Российской Федерации. Суть данного способа заключается в использовании остроги для поражения рыбы. Как правило, ловля ведется в ночное время. Один из участников медленно управляет лодкой с помощью весел или чаще — при помощи шеста, в то время как другой, находясь на носу судна, наблюдает за водой, освещая ее мощным фонарем, и при обнаружении рыбы наносит удар острогой. Лучение считается браконьерством. Ответственность наступает по статье 256 УК РФ.