Суд запретил в России сайты, продающие электроудочки и луки для рыбалки

Ранее Life.ru рассказывал, как избежать штрафов на рыбалке. Ловить рыбу нельзя на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), таких как заповедники, заказники и национальные парки, а также на водоёмах с искусственным разведением рыбы. Запрещено это делать и на территории электростанций, водозаборных каналов и военных объектов, а также в радиусе 500 метров от мостов, плотин и шлюзов.