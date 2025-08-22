Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд запретил в России сайты, продающие электроудочки и луки для рыбалки

Останкинский суд в Москве удовлетворил иск прокуратуры, признав запрещёнными сайты, которые занимаются продажей электроудочек и луков для рыбалки. В решении инстанции отмечается, что распространение подобных товаров противоречит конституции Российской Федерации и федеральным законам, так как эти устройства наносят вред охотничьим ресурсам и нарушают принципы гуманного обращения с животными. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Прокурор в заявлении подчёркивал, что применение пронзающих ловушек с металлическими или костяными дротиками причиняет вред животным и наносит непоправимый вред экосистемам. Суд постановил ограничить доступ к данным ресурсам на территории России, что направлено на пресечение незаконных методов охоты и рыболовства.

Ранее Life.ru рассказывал, как избежать штрафов на рыбалке. Ловить рыбу нельзя на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), таких как заповедники, заказники и национальные парки, а также на водоёмах с искусственным разведением рыбы. Запрещено это делать и на территории электростанций, водозаборных каналов и военных объектов, а также в радиусе 500 метров от мостов, плотин и шлюзов.