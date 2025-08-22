На Русской равнине зафиксировали первые заморозки

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Первые заморозки зафиксированы на Русской равнине, столбик термометра опустился ниже нуля на восьми метеостанциях, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Первые заморозки на Русской равнине: на 8 метеостанциях столбик минимального термометра опустился ниже нуля», — сказал Тишковец.
Он отметил, что на западе Вологодчины метеостанция Бабаево зарегистрировала первые заморозки: минимальный термометр показал минус 2,5 градуса. На юге Архангельской области в н.п. Конево было минус 0,7 градуса, в Верхней Тойме мину 1,2 градуса, Двинском Березнике и Койнасе минус 0,1 градуса. На востоке Ленинградской области, в Винницах минус 0,1 градуса. На юге Карелии в Ладве минус 0,1 градуса. На западе Коми, на метеостанции Вендинга было минус 0,7 градуса.