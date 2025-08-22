За неделю клещи укусили 113 жителей Красноярского края

За прошедшую неделю клещи покусали 113 жителей Красноярского края, из них 30 — несовершеннолетние. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, общее число пострадавших с начала сезона составило более 14 тысяч.
— Пополнили ряды заболевших клещевыми инфекциями на минувшей неделе 15 человек, — добавили в ведомстве.
Красноярцев призывают соблюдать осторожность при посещении лесов и окрестностей населенных пунктов.
