За неделю клещи укусили 113 жителей Красноярского края

Общее число пострадавших с начала сезона составило более 14 тысяч.

Источник: РИА "Новости"

За прошедшую неделю клещи покусали 113 жителей Красноярского края, из них 30 — несовершеннолетние. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, общее число пострадавших с начала сезона составило более 14 тысяч.

— Пополнили ряды заболевших клещевыми инфекциями на минувшей неделе 15 человек, — добавили в ведомстве.

Красноярцев призывают соблюдать осторожность при посещении лесов и окрестностей населенных пунктов.

