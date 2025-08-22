Российские военные уничтожили танк Leopard на Купянском направлении

Российские военные уничтожили немецкий танк Leopard на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
По данным Минобороны РФ, разведывательные подразделения ВС РФ в районе населенного пункта Подолы обнаружили два замаскированных танка ВСУ в лесных массивах: Leopard немецкого производства и Т-72 из состава подразделений 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Операторы FPV-дронов серией ударов барражирующего боеприпаса «Ланцет» поразили танки противника, в результате чего они сгорели.
Ранее сообщалось о поражении цеха сборки БПЛА и авиадвигателей ВСУ в Запорожье.
