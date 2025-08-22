Нигериец трудится медбратом в больнице Новосибирской области

Выбор медицинской сферы был обусловлен примером отца, который также был связан с медициной. Мосес часто бывал с ним в больницах. В рамках программы обмена он прибыл в Россию вместе с группой из полусотни стипендиатов, но именно Новосибирск стал его образовательным пунктом назначения.