Нигериец трудится медбратом в больнице Новосибирской области

Медицинскую профессию Мосес выбрал потому, что его отец трудился в данной отрасли.
Океме Мосес Чубийоджо, 21-летний выходец из Нигерии, в настоящее время работающий фельдшером в сельской больнице на севере Новосибирской области, уже несколько лет проживает в России, стремясь осуществить свою мечту стать врачом. Своими планами и опытом он поделился в интервью с корреспондентом издания «АиФ-Новосибирск».
Выбор медицинской сферы был обусловлен примером отца, который также был связан с медициной. Мосес часто бывал с ним в больницах. В рамках программы обмена он прибыл в Россию вместе с группой из полусотни стипендиатов, но именно Новосибирск стал его образовательным пунктом назначения.
Сегодня Мосес — студент четвёртого курса НГМУ. Летом он впервые начал работать в больнице в качестве фельдшера, набираясь практического опыта в Северной ЦРБ. Сначала он работал в отделении неотложной помощи, а затем перешел в хирургическое отделение, где выполнял обязанности процедурного медбрата.
По словам молодого человека, в процессе работы возникали определенные сложности, в частности, при заполнении медицинской документации, но коллеги-медсестры оказывали ему необходимую помощь. Он также подчеркнул отсутствие языкового барьера при общении с пациентами, так как большую часть года он учится на русском языке.
Океме Мосес выразил своё удовлетворение пребыванием в России, отмечая более высокий уровень развития системы здравоохранения по сравнению с Нигерией. В будущем он планирует специализироваться в области хирургии.
«Моя специализация — ортопедия, и я намерен в дальнейшем уделять больше внимания спортивной медицине, искать пути сокращения сроков реабилитации после травм передней крестообразной связки у спортсменов. Травмы ПКС часто не позволяют им вернуться к полноценной активности в течение полугода и более после оперативного вмешательства», — подытожил Океме Мосес.