Холодную воду точечно отключат сразу в трех районах Красноярска и некоторых элитных поселках

«Застройщики давно просили локальные отключения холодной воды для врезки в городскую систему питьевого водоснабжения новых сетей к строящимся домам, — отмечает генеральный директор “КрасКом” Олег Гончеров. — Однако мы отказывали и предлагали дождаться плановой остановки водозаборов, чтобы отработать один раз всем вместе и сократить для жителей левобережья количество “сухих” часов. Сегодня повторно предупредили подрядные и сторонние организации о контроле за качеством сварочных работ, чтобы вернуть холодную воду в запланированный срок. По возможности будем стараться восстановить водоснабжение раньше. Положительный опыт запуска водозаборов с опережением графика уже наработан по другим районам Красноярска».