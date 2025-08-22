Холодную воду точечно отключат сразу в трех районах Красноярска и некоторых элитных поселках

«КрасКом» объединил на
Водозаборы остановятся на планово-профилактический ремонт в ночь с пятницы, 22 августа, на субботу, 23 августа, до 23:00 часов воскресенья, 24 августа.
На водопроводных сетях установят 20 новых задвижек диаметром от 200 до 800 мм. Для их монтажа сварщикам предстоит создать электрической дугой на стальных магистральных трубопроводах полкилометра сварных швов.
«Застройщики давно просили локальные отключения холодной воды для врезки в городскую систему питьевого водоснабжения новых сетей к строящимся домам, — отмечает генеральный директор “КрасКом” Олег Гончеров. — Однако мы отказывали и предлагали дождаться плановой остановки водозаборов, чтобы отработать один раз всем вместе и сократить для жителей левобережья количество “сухих” часов. Сегодня повторно предупредили подрядные и сторонние организации о контроле за качеством сварочных работ, чтобы вернуть холодную воду в запланированный срок. По возможности будем стараться восстановить водоснабжение раньше. Положительный опыт запуска водозаборов с опережением графика уже наработан по другим районам Красноярска».
Для безопасности ремонтного персонала, который будет работать на водопроводных сетях, в субботу, 23 августа, возможно ограничение движения транспорта по адресам: пр. Свободный, 44 г; ул. 2-ая Ботаническая, 2д; ул. Кравченко, 2; ул. Маерчака, 53; пер. Телевизорный, 3; ул. Высотная, 2; ул. Карбышева, 29.
Также водителям необходимо соблюдать скоростной режим в предстоящие выходные на участках городских и внутриквартальных дорог по следующим адресам, где слесари КрасКом будут промывать 5 км канализационных коллекторов и чистить вручную 105 колодцев:
ул. Маерчака, 101−105; ул. Менжинского, 8−10; ул. от Тотмина, 37 до ул. Попова, 6; ул. Телевизорная, 1 стр. 28— стр. 39; ул. Курейская, 2; ул. Елены Стасовой, 39; ул. Калинина, 45а/1; ул. от Юшкова, 8 до ул. Тотмина, 22.
Жителям домов Октябрьского района, части Железнодорожного и Центрального, а также мкр. «НОВАЛЭНД», мкр. «Живём», д. Минино, д. Бугачево, пос. Шамони, входящих в контур водозаборов «Гремячий лог» и острова Казачий, необходимо набрать достаточный запас питьевой воды и воды для санитарных нужд.
Подвозить питьевую воду будут только в больницы, госпиталь, пансионаты ветеранов и детские дома.
Здания по нечетной стороне ул. Подзолкова в Центральном районе Красноярска и поселок Солонцы КрасКом обеспечит холодной водой по временной схеме.
Для мкр. Удачный, расположенного в самой нижней точке Октябрьского района, будет создан резерв холодной воды, которого хватит до завершения ремонтных работ на водозаборе острова Казачий.
«Обращаем внимание жителей поселка Сосны мкр. Удачный! В субботу, 23 августа с 09:00 до 18:00 часов собственник сетей будет менять аварийную запорную арматуру с отключением водоснабжения в этой части мкр. Удачный на ул. Сосновый бор, ул. Живописная и ул. Дивная. Информацию о сроках подачи воды в п. Сосны можно получить в диспетчерской “Красноярской сетевой компании” по телефону: +7 908−213−05−24», — сообщают в «КрасКом».