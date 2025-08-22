Москвичам рассказали о погоде в пятницу

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс 18 градусов ожидаются в пятницу в Москве, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формироваться приближающимся с юго-запада атмосферным фронтом. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, в Москве без существенных осадков. В Новой Москве, а также на юге и востоке Московской области во второй половине дня пройдут дожди. Днем по-прежнему температура ниже климатической нормы, в столице плюс 16 — плюс 18 градусов. По области от 14 до 19 градусов тепла», — сказал Леус.
Он отметил, что будет дуть юго-восточный ветер, его скорость от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.