Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Леус: в Москве в пятницу ожидается облачная погода и до 18 градусов тепла.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс 18 градусов ожидаются в пятницу в Москве, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формироваться приближающимся с юго-запада атмосферным фронтом. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, в Москве без существенных осадков. В Новой Москве, а также на юге и востоке Московской области во второй половине дня пройдут дожди. Днем по-прежнему температура ниже климатической нормы, в столице плюс 16 — плюс 18 градусов. По области от 14 до 19 градусов тепла», — сказал Леус.

Он отметил, что будет дуть юго-восточный ветер, его скорость от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.