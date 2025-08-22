В Хабаровском крае более 680 детей вернулись в родные семьи

В Хабаровском крае реализуется федеральный проект «Вызов», инициированный Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. Благодаря этой программе 685 детей были возвращены в родные семьи из учреждений круглосуточного пребывания. Общее число ребят, воссоединившихся с семьями, достигло 1051 человека. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Для повышения эффективности работы в крае создан первый в России ситуационный центр, расположенный в Хабаровске по адресу: улица Ленина, 20. Специалисты центра оперативно принимают решения и оказывают комплексную поддержку семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Как сообщают в органах опеки, количество детей в интернатных учреждениях сократилось на 10,8%. Однако 1075 несовершеннолетних по-прежнему нуждаются в устройстве в родные или замещающие семьи. Проект продолжает работу по профилактике семейного неблагополучия и сохранению кровных связей для детей.