В Хабаровском крае более 680 детей вернулись в родные семьи

Общее число ребят, воссоединившихся с семьями, достигло 1051 человека.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае реализуется федеральный проект «Вызов», инициированный Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. Благодаря этой программе 685 детей были возвращены в родные семьи из учреждений круглосуточного пребывания. Общее число ребят, воссоединившихся с семьями, достигло 1051 человека. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Для повышения эффективности работы в крае создан первый в России ситуационный центр, расположенный в Хабаровске по адресу: улица Ленина, 20. Специалисты центра оперативно принимают решения и оказывают комплексную поддержку семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщают в органах опеки, количество детей в интернатных учреждениях сократилось на 10,8%. Однако 1075 несовершеннолетних по-прежнему нуждаются в устройстве в родные или замещающие семьи. Проект продолжает работу по профилактике семейного неблагополучия и сохранению кровных связей для детей.