В Хабаровском крае более 680 детей вернулись в родные семьи

Как сообщают в органах опеки, количество детей в интернатных учреждениях сократилось на 10,8%. Однако 1075 несовершеннолетних по-прежнему нуждаются в устройстве в родные или замещающие семьи. Проект продолжает работу по профилактике семейного неблагополучия и сохранению кровных связей для детей.