Омские фермеры не спешат проверять свою продукцию на пестициды

«Контрольные мероприятия показали, что ИП ГКФХ Конев А. М., ИП ГКФХ Кирилова А. А., ИП ГКФХ Бочанов В. В., выпустили в обращение урожай пшеницы, ячменя и рапса 2024 года, не проведя необходимые лабораторные испытания. В частности, отсутствовали исследования на содержание остаточных количеств действующих веществ пестицидов, что является обязательным требованием для подтверждения безопасности продукции», — говорится в сообщении ведомства.