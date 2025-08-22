Омские фермеры не спешат проверять свою продукцию на пестициды

Цифровой мониторинг позволил пресечь выпуск в оборот партий зерновых культур от омских фермеров, которые не провели важнейшее исследование своей продукции на содержание пестицидов. Информацию о нарушителях опубликовала пресс-служба Управления Россельхознадзора по Омской области.
«Контрольные мероприятия показали, что ИП ГКФХ Конев А. М., ИП ГКФХ Кирилова А. А., ИП ГКФХ Бочанов В. В., выпустили в обращение урожай пшеницы, ячменя и рапса 2024 года, не проведя необходимые лабораторные испытания. В частности, отсутствовали исследования на содержание остаточных количеств действующих веществ пестицидов, что является обязательным требованием для подтверждения безопасности продукции», — говорится в сообщении ведомства.
Всего, с начала 2025 года, специалистами Россельхознадзора установлено 115 фактов недостоверного декларирования зерновых, зернобобовых и масличных культур общим весом более 325 тысяч тонн.