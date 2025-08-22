Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские фермеры не спешат проверять свою продукцию на пестициды

Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения при декларировании порядка 40 тысяч тонн омского зерна.

Источник: Комсомольская правда

Цифровой мониторинг позволил пресечь выпуск в оборот партий зерновых культур от омских фермеров, которые не провели важнейшее исследование своей продукции на содержание пестицидов. Информацию о нарушителях опубликовала пресс-служба Управления Россельхознадзора по Омской области.

«Контрольные мероприятия показали, что ИП ГКФХ Конев А. М., ИП ГКФХ Кирилова А. А., ИП ГКФХ Бочанов В. В., выпустили в обращение урожай пшеницы, ячменя и рапса 2024 года, не проведя необходимые лабораторные испытания. В частности, отсутствовали исследования на содержание остаточных количеств действующих веществ пестицидов, что является обязательным требованием для подтверждения безопасности продукции», — говорится в сообщении ведомства.

Всего, с начала 2025 года, специалистами Россельхознадзора установлено 115 фактов недостоверного декларирования зерновых, зернобобовых и масличных культур общим весом более 325 тысяч тонн.