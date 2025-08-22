Российские шахматисты досрочно выиграли юношескую Олимпиаду

Напомним, что в январе 2025 года FIDE разрешила российским и белорусским юношеским командам до 18 лет участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Также было принято решение о допуске шахматистов с ограниченными возможностями здоровья к командным турнирам на аналогичных условиях.