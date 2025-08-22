Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские шахматисты досрочно выиграли юношескую Олимпиаду

Российские шахматисты досрочно обеспечили себе победу на Всемирной шахматной олимпиаде среди команд до 16 лет, проходящей в Барранкилье (Колумбия). После восьмого тура сборная России набрала 16 очков и стала недосягаемой для соперников.

В финальном туре российские шахматисты сразятся с командой из Белоруссии.

Российские шахматисты досрочно обеспечили себе победу на Всемирной шахматной олимпиаде среди команд до 16 лет, проходящей в Барранкилье (Колумбия). После восьмого тура сборная России набрала 16 очков и стала недосягаемой для соперников.

В решающем матче восьмого тура россияне обыграли вторую команду Казахстана, что позволило им уйти в отрыв. По словам организаторов турнира, в финальном туре сборная Белоруссии, имеющая 13 очков и занимающая второе место, сыграет с россиянами, однако даже в случае победы она не сможет догнать лидеров.

В составе российской сборной на турнире выступают Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков и Анна Шухман. Финальный, девятый тур олимпиады состоится позднее 22 августа, его начало намечено на 18:00 по московскому времени.

Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) сообщила, что 10-летняя шахматистка Бодхана Шиванандан обыграла 60-летнего гроссмейстера Питера Уэллса в финале чемпионата Великобритании в Ливерпуле, став самой юной шахматисткой, когда-либо побеждавшей гроссмейстера. Она также побила рекорд американской шахматистки Кариссы Йип, передает Чемпионат.

Напомним, что в январе 2025 года FIDE разрешила российским и белорусским юношеским командам до 18 лет участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Также было принято решение о допуске шахматистов с ограниченными возможностями здоровья к командным турнирам на аналогичных условиях.