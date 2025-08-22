Боец РФ: боевики ВСУ стали чаще сдаваться из-за листовок в виде долларов

«Подумали, что деньги привлекают всех, особенно их, они воюют за деньги. И вот решили делать на фоне долларов и евро. Когда их раскидываем, они привлекают внимание, подбирают, а тут оказывается наша агитация, листовки. QR-коды, также текст, чтобы сдавались в плен без оружия, сохранили свои жизни», — пояснил Рапира в беседе с ТАСС.