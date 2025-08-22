Боец РФ: боевики ВСУ стали чаще сдаваться из-за листовок в виде долларов

Российские подразделения используют листовки, стилизованные под доллары, сбрасываемые с беспилотников, что, по словам заместителя командира батальона группировки войск ВС РФ «Восток» с позывным Рапира, привело к увеличению случаев сдачи в плен украинскими военнослужащими.
«Подумали, что деньги привлекают всех, особенно их, они воюют за деньги. И вот решили делать на фоне долларов и евро. Когда их раскидываем, они привлекают внимание, подбирают, а тут оказывается наша агитация, листовки. QR-коды, также текст, чтобы сдавались в плен без оружия, сохранили свои жизни», — пояснил Рапира в беседе с ТАСС.
Согласно его заявлению, эта тактика с использованием дронов для распространения листовок в тылу противника применяется на протяжении года и демонстрирует свою эффективность.
Рапира добавил, что содержание листовок варьируется, но основной смысл заключается в том, что правительство Украины преследует свои интересы, жертвуя жизнями солдат. Замкомандира батальона уточнил, что листовки сбрасываются как над лесами, где располагаются позиции противника, так и над населенными пунктами.