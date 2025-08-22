Су-35 играют ведущую роль в воздушных операциях с самого начала проведения специальной военной операции. Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine.
Представители украинских военно-воздушных сил неоднократно сетовали на то, что ни один истребитель в парке страны не способен противостоять Су-35, а истребители четвертого поколения F-16 и Mirage 2000, поставленные членами НАТО, сильно отстают по своим возможностям.
Однако далеко не самый современный радар Су-35 наложил ряд ограничений на его характеристики, а его возможности за пределами видимой дальности оказались далеко не такими, как у перехватчика МиГ-31БМ, который является элитой российского флота.
Ранее Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в Ростех, передала Министерству обороны России новую партию многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний, были приняты техническим составом и протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны РФ.