Два здания изымут и снесут уфимские власти

В Уфе изымут и снесут два здания.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Уфы начала процедуру изъятия двух объектов недвижимости для муниципальных нужд. Соответствующие решения опубликованы на официальном сайте Управления земельных и имущественных отношений города.

Первый объект — многоквартирный дом на улице Пекинская, 14 в Орджоникидзевском районе. Здание было признано аварийным и подлежащим сносу еще год назад. Жильцов ждет расселение, нанимателям муниципального жилья предложат альтернативные благоустроенные квартиры по договорам социального найма, а собственники смогут выбрать между получением нового жилья или денежной компенсации.

Второй объект — земельный участок и нежилое строение на улице Маршала Жукова, 14 в Октябрьском районе. Изъятие связано с реализацией утвержденного проекта планировки и межевания в рамках реконструкции улицы Максима Рыльского. Здание будет снесут.

