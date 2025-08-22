Два здания изымут и снесут уфимские власти

Первый объект — многоквартирный дом на улице Пекинская, 14 в Орджоникидзевском районе. Здание было признано аварийным и подлежащим сносу еще год назад. Жильцов ждет расселение, нанимателям муниципального жилья предложат альтернативные благоустроенные квартиры по договорам социального найма, а собственники смогут выбрать между получением нового жилья или денежной компенсации.