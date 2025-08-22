Два здания изымут и снесут уфимские власти

Администрация Уфы начала процедуру изъятия двух объектов недвижимости для муниципальных нужд. Соответствующие решения опубликованы на официальном сайте Управления земельных и имущественных отношений города.
Первый объект — многоквартирный дом на улице Пекинская, 14 в Орджоникидзевском районе. Здание было признано аварийным и подлежащим сносу еще год назад. Жильцов ждет расселение, нанимателям муниципального жилья предложат альтернативные благоустроенные квартиры по договорам социального найма, а собственники смогут выбрать между получением нового жилья или денежной компенсации.
Второй объект — земельный участок и нежилое строение на улице Маршала Жукова, 14 в Октябрьском районе. Изъятие связано с реализацией утвержденного проекта планировки и межевания в рамках реконструкции улицы Максима Рыльского. Здание будет снесут.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.