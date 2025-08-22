Один из самых кровожадных российских киллеров будет отбывать наказание не в тюрьме

Сосновский был осуждён в 2017 году на 18 лет строгого режима за 16 убийств и 5 покушений. Избежать пожизненного заключения ему удалось благодаря сделке со следствием, в ходе которой он сдал всех других членов ореховской ОПГ. До ареста Чипит считался одним из самых дерзких киллеров группировки, совершавшим преступления не только в безлюдных местах, но и средь бела дня.