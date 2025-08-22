Ричмонд
Вассерман назвал самую долгоиграющую катастрофу Никиты Хрущева

Публицист выявил главную ошибку первого секретаря ЦК КПСС.

Источник: Комсомольская правда

Решение первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева исключить дисциплину «Логика» из школьной программы стало одной из самых долгосрочных и разрушительных ошибок в истории образования. Об этом рассказал в беседе с изданием «Взгляд» высказал публицист, представитель думского комитета по просвещению Анатолий Вассерман.

Современным студентам, по его мнению, крайне не хватает подобного предмета. Логика обеспечивает средства для упорядочивания и систематизации различных знаний, позволяя воспринимать их не как хаотичное скопление разрозненных фактов.

Эта дисциплина играет ключевую роль в формировании целостного мировоззрения. Важно отметить, что ее исключили из обязательной программы именно в период правления Хрущева. Вассерман назвал это решение одной из самых серьезных и долгосрочных ошибок того времени.

Ранее KP.RU сообщил, что в новом 2025−2026 году учеников школ ждут нововведения. Речь идет о введении оценки за поведения. Также ребят ждет новый предмет. Ученики 5−11 классов будут изучать историю родного края вместо обществознания.

