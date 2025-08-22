Студенты СИБИТа провели интерактивные квизы на свежем воздухе

В центре Омска на территории парка «Зеленый остров» прошло интересное профориентационное мероприятие. Студенты и преподаватели Сибирского института бизнеса и информационных технологий (СИБИТ) совместно с Сибирской региональной школой бизнеса (СРШБ) организовали серию увлекательных мини-квизов под названием «Профессионарий СИБИТа для города будущего». Акция стала ярким примером нестандартного подхода к профориентации.
Мероприятие началось с работы интерактивной площадки, где гостей встречало уникальное колесо профессий «Твоя идеальная профессия». На нем были зашифрованы все 6 направлений и 17 профилей подготовки, представленных в вузе. Участники могли не только узнать о возможностях обучения, но и выиграть призы, попадая на сектор «Приз» или правильно отвечая на вопросы квиза.
Фото: СИБИТ.
Участникам предстояло разгадывать загадки, решать логические задачи и анализировать фото- и видеоматериалы. Например, через популярный мультфильм «Маша и медведь» школьники познакомились с основами Уголовного кодекса РФ, а вопрос о первом программисте планеты вызвал бурные обсуждения. Также были задания, связанные с работой МЧС и логистикой, что позволило участникам глубже понять специфику различных профессий.
Особенностью акции стало сотрудничество СИБИТа с региональным отделением кадрового центра «Работа России», которое помогло провести розыгрыш призов в необычном формате. Такая коллаборация стала примером успешного взаимодействия частного вуза и государственного учреждения, направленного на поддержку молодежи.
«Мир меняется, и старые методы профориентации уже не работают. Мы стремимся не просто обучать, но и рассказывать о себе, используя современные форматы. Наши студенты активно участвуют в таких мероприятиях, что помогает им развивать навыки командной работы и общения. Эти качества отличают наших выпускников и делают их востребованными на рынке труда», — подчеркнул важность современного подхода к выбору профессии ректор СИБИТа Максим Родионов.
Фото: СИБИТ.
В сентябре вуз планирует продолжить работу со школьниками, пригласив старшеклассников на интерактивные встречи. Участники смогут не только узнать больше о возможностях СИБИТа, но и познакомиться с предприятиями Омской области, где они смогут применить полученные знания. Фестиваль в «Зеленом острове» еще раз подтвердил статус Омска как молодежной столицы России, где образовательные учреждения активно поддерживают интерес подрастающего поколения к саморазвитию и профессиональному росту.