Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд запретил распространять информацию о способах верификации в Instagram*

Россиянам запретили распространять информацию о «синей галочке» и способах оформления платной подписки в Instagram*

Источник: Комсомольская правда

Кунцевский районный суд Москвы запретил распространять информацию о способах оформления платной подписки в Instagram*. Социальная сеть принадлежит корпорации, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

Из картотеки столичных судов следует, что кунцевский межрайонный прокурор Максим Щербаков подал соответствующий иск 11 июня. Решение было вынесено 14 июля. Иск касался запрета ссылки на материал, посвященный способам верификации интернет-аккаунтов в Instagram*, включая получение синей галочки.

В материалах дела указано, что заявитель изучил условия и выявил, что для верификации аккаунтов необходимо подключить платную подписку через корпорацию. Отмечается, что предоставление таких услуг носит криминогенный характер и может способствовать финансированию экстремистской организации.

Ранее сообщалось, что граждан России не будут штрафовать за вход в Instagram* и на заблокированные ресурсы, если в стране примут новые поправки в КоАП, устанавливающие денежное наказание за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним.

* — принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.