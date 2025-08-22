Суд запретил распространять информацию о способах верификации в Instagram*

Кунцевский районный суд Москвы запретил распространять информацию о способах оформления платной подписки в Instagram*. Социальная сеть принадлежит корпорации, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.
Из картотеки столичных судов следует, что кунцевский межрайонный прокурор Максим Щербаков подал соответствующий иск 11 июня. Решение было вынесено 14 июля. Иск касался запрета ссылки на материал, посвященный способам верификации интернет-аккаунтов в Instagram*, включая получение синей галочки.
В материалах дела указано, что заявитель изучил условия и выявил, что для верификации аккаунтов необходимо подключить платную подписку через корпорацию. Отмечается, что предоставление таких услуг носит криминогенный характер и может способствовать финансированию экстремистской организации.
Ранее сообщалось, что граждан России не будут штрафовать за вход в Instagram* и на заблокированные ресурсы, если в стране примут новые поправки в КоАП, устанавливающие денежное наказание за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним.
* — принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.