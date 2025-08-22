Шах и мат досрочно: Россияне выиграли Всемирную олимпиаду

Ранее Международная шахматная федерация присвоила десятилетнему россиянину Роману Шогджиеву звание международного мастера. Это рекордное достижение, так как он стал самым юным шахматистом в истории, выполнившим все необходимые нормативы. В возрасте 10 лет, 3 месяцев и 21 дня юный вундеркинд превзошёл показатель аргентинца Фаустино Оро, который получил это звание в 10 лет и 8 месяцев.