Шах и мат досрочно: Россияне выиграли Всемирную олимпиаду

За тур до завершения турнира ближайшие преследователи — белорусская команда — имеют 13 очков. Даже в случае успеха в очной встрече они не смогут обойти россиян. Национальную сборную представляют Иван Землянский, Савва Ветохин, Артём Усков и Анна Шухман. Заключительный тур Олимпиады состоится в пятницу в 18:00 по московскому времени.
Ранее Международная шахматная федерация присвоила десятилетнему россиянину Роману Шогджиеву звание международного мастера. Это рекордное достижение, так как он стал самым юным шахматистом в истории, выполнившим все необходимые нормативы. В возрасте 10 лет, 3 месяцев и 21 дня юный вундеркинд превзошёл показатель аргентинца Фаустино Оро, который получил это звание в 10 лет и 8 месяцев.