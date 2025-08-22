Ребенок выпал из окна четвёртого этажа на Есенина в Новосибирске

Пострадавшего доставили в больнице, сейчас за его жизнь борются врачи.
Сегодня по улице Есенина 7, в 9:20 из окна четвёртого этажа выпал ребёнок 1.5 лет. Мальчик жив, но находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом сообщают в паблике «Новосибирск с огоньком». На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего.
Жители дома, ставшие свидетелями трагедии, находятся в шоке. Они отмечают, что в последнее время участились случаи выпадения детей из окон. В связи с этим, правоохранительные органы призывают родителей быть бдительными и не оставлять маленьких детей без присмотра, особенно вблизи открытых окон. Необходимо устанавливать специальные блокираторы и решетки, чтобы предотвратить подобные трагические случаи.