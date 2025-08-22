Ребенок выпал из окна четвёртого этажа на Есенина в Новосибирске

Жители дома, ставшие свидетелями трагедии, находятся в шоке. Они отмечают, что в последнее время участились случаи выпадения детей из окон. В связи с этим, правоохранительные органы призывают родителей быть бдительными и не оставлять маленьких детей без присмотра, особенно вблизи открытых окон. Необходимо устанавливать специальные блокираторы и решетки, чтобы предотвратить подобные трагические случаи.