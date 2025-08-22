Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области выросла заболеваемость энтеровирусом

На территории Свердловской области наблюдается рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией: заболевшие зарегистрированы в 21 муниципалитете, передает департамент информационной политики региона.

Источник: Коммерсантъ

Более половины случаев приходится на Екатеринбург: в городе заболели 609 человек. Большое количество заболевших также фиксируется в Североуральском муниципальном округе — в нем зарегистрировано 260 случаев заболевания.

Большинство заболевших (97%) является детьми и подростками. Власти Свердловской области организовали дистанционные семинары по подготовке к учебному году с акцентом на защите здоровья детей. «Перед началом учебного года важно стабилизировать эпидемиологическую ситуацию. Сегодня фиксируется сезонный подъём заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Поставил задачу усилить входные фильтры и противоэпидемические мероприятия в образовательных учреждениях», — сказал врио губернатора Денис Паслер.

Напомним, в июле в Североуральске отменили празднование дня города из-за вспышки энтеровирусной инфекции. Ограничение на проведение мероприятий ввели по предписанию Роспотребнадзора.