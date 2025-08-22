В Свердловской области выросла заболеваемость энтеровирусом

Большинство заболевших (97%) является детьми и подростками. Власти Свердловской области организовали дистанционные семинары по подготовке к учебному году с акцентом на защите здоровья детей. «Перед началом учебного года важно стабилизировать эпидемиологическую ситуацию. Сегодня фиксируется сезонный подъём заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Поставил задачу усилить входные фильтры и противоэпидемические мероприятия в образовательных учреждениях», — сказал врио губернатора Денис Паслер.