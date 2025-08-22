Жители коттеджного поселка в Лысьве добились компенсации от соседей-заводчиков собак

Причиной иска к семейной паре стали нарушения законодательства в сфере разведения животных: собак породы «самоед» и нубийских коз. Беспокойное хозяйство доставляло окружающим значительные проблемы: шум, запах от продуктов жизнедеятельности, а летом еще и насекомые.
На протяжении 5 лет все это не давало спокойно жить и отдыхать двум собственницам смежных с заводчиками участков. Последней каплей, переполнившей чашу терпения одной из женщин, стало проникновение к ней на территорию чужой собаки, которая покусала ее. Поэтому женщины подали иск о возмещении морального вреда.
В ходе рассмотрения заявления было установлено, что ранее в отношении ответчиков было принято судебное решение о запрете на содержание большого поголовья собак и коз в связи с нарушениями санитарного законодательства. Три инстанции подтвердили, что семейная пара не озаботилась созданием специальной зоны для питомника собак, расположенного в районе жилой застройки, также было зафиксировано, что животные находятся на свободном выгуле, имело место пренебрежение ветеринарными правилами содержания рогатого скота. Все это затрагивало интересы других лиц и создавало значительные неудобства для смежных землепользователей. Права этих граждан на благоприятную среду обитания были нарушены. Таким образом, нанесенный истцам моральный вред не вызывал сомнений. В результате переживания одной из них были оценены в 15 тысяч рублей, а второй, пострадавшей от собаки, в 20 тысяч рублей. Владельцы животных должны были заплатить эти денежные средства солидарно.
Процессуальные документы были предъявлены в отделение судебных приставов по г. Лысьве ГУФССП по Пермскому краю. Исполнительные производства были возбуждены в отношении обоих должников. Судебные приставы ограничили супругам возможность распоряжаться денежными средствами, хранящимися на счетах в банках, а также разъяснили, что в случае затягивания сроков выплаты задолженности к ним будут применены иные штрафные санкции. Предупредительная мера положительно повлияла на темпы погашения задолженности, вскоре обеим взыскательницам были переведены средства.