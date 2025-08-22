Жители коттеджного поселка в Лысьве добились компенсации от соседей-заводчиков собак

В ходе рассмотрения заявления было установлено, что ранее в отношении ответчиков было принято судебное решение о запрете на содержание большого поголовья собак и коз в связи с нарушениями санитарного законодательства. Три инстанции подтвердили, что семейная пара не озаботилась созданием специальной зоны для питомника собак, расположенного в районе жилой застройки, также было зафиксировано, что животные находятся на свободном выгуле, имело место пренебрежение ветеринарными правилами содержания рогатого скота. Все это затрагивало интересы других лиц и создавало значительные неудобства для смежных землепользователей. Права этих граждан на благоприятную среду обитания были нарушены. Таким образом, нанесенный истцам моральный вред не вызывал сомнений. В результате переживания одной из них были оценены в 15 тысяч рублей, а второй, пострадавшей от собаки, в 20 тысяч рублей. Владельцы животных должны были заплатить эти денежные средства солидарно.