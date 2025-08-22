Огромные очереди и прохудившаяся крыша: Макрон планирует изменить Лувр до неузнаваемости

Сейчас посещение Лувра в Париже превращается в настоящее испытание. Туристы часами стоят в огромной очереди, а знаменитая треугольная крыша давно прохудилась, и с нее капает вода после дождя, угрожая безопасности экспонатам. Президент Франции Эммануэль Макрон задумал провести реконструкцию и изменить Лувр до неузнаваемости, на это политик планирует потратить 800 млн евро. Говорится в издании FT.
«Это будет Лувр, который был переосмыслен, отреставрирован и расширен и станет эпицентром истории искусства как для нашей страны, так и за её пределами», — резюмировал Макрон, выступая в главном музее Парижа, стоя перед «Моной Лизой».
Проект Макрона «Новый ренессанс Лувра», запущенный после восстановления собора Парижской Богоматери после разрушительного пожара в 2019 году, продолжает традицию французских президентов оставлять свой след в культурном ландшафте Парижа.
