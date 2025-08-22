ФНС заблокировала счета челябинца, причастного к атаке дронов в Приангарье

Поводом для санкций стало уголовное преследование Тимофеева*. Администрация города Усть-Кут ещё 2 июня распространила ориентировку на него, указав на возможную причастность к атаке БПЛА. 5 июня МВД РФ объявило фигуранта в федеральный розыск, а через два дня в розыск была объявлена и его супруга Екатерина.
Напомним, что ВСУ 1 июня совершили масштабную атаку российских военных аэродромов в пяти регионах РФ. БПЛА, которые были замечены в Иркутской и Мурманской областях, прятали в крыше фуры под фальшивым потолком. В рамках расследования атаки беспилотников правоохранители разыскивают 37-летнего Артёма Тимофеева*, владевшего грузовиками, которые, предположительно, использовались для запуска БПЛА. По имеющимся данным, подозреваемый ранее работал диджеем, поддерживал украинских музыкантов и Евромайдан.
Ранее Life.ru сообщал, что организатор, ответственный за осуществление запусков беспилотных летательных аппаратов по российским аэродромам, мог найти убежище на территории Казахстана. Возможно, этот тот человек вместе со своей супругой покинул пределы России и перебрался в соседнюю страну за несколько дней до того, как произошли указанные атаки.
* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.