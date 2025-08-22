Ричмонд
Жителей Чусового травили опасными салом и свининой с уличных лотков

Россельхознадзор провел рейд в районе продуктового рынка Чусового.

Источник: Комсомольская правда

Территориальное управление Россельхознадзора провело контрольный рейд уличных точек продаж продуктов. В июле сотрудники ведомства проверили торговые лотки в Чусовом на ул. Декабристов у продуктового рынка.

Проведенный рейд выявил реализацию продукции животного происхождения без маркировок и ветеринарно-сопроводительных документов, а также с нарушением условий хранения — без холодильного оборудования, защиты от пыли и грязи. Выявленные факты торговли нарушают ветеринарные правила по оформлению сопроводительных документов, технический регламент и действующее законодательство о безопасности пищевой продукции.

Из оборота для последующего уничтожения изъяли: сало — 3,167 кг, свинину — 20,656 кг, мясо птицы бройлера — 1,828 кг, колбасные изделия — 3,605 кг, масло сливочное — 0,6 кг, сыр колбасный — 0,99 кг. Общая масса изъятой продукции превысила 30 кг.

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю привлекло виновных лиц к административной ответственности с наказанием в виде штрафа 2 тыс. руб.