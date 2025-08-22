Жителей Чусового травили опасными салом и свининой с уличных лотков

Проведенный рейд выявил реализацию продукции животного происхождения без маркировок и ветеринарно-сопроводительных документов, а также с нарушением условий хранения — без холодильного оборудования, защиты от пыли и грязи. Выявленные факты торговли нарушают ветеринарные правила по оформлению сопроводительных документов, технический регламент и действующее законодательство о безопасности пищевой продукции.