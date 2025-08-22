В Прикамье в селе Щучье Озеро закрыли сельский клуб, ставший угрозой для посетителей

В селе Щучье Озеро Октябрьского района Пермского края временно закрыт дом культуры. Причина — нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, угрожающие жизни и здоровью людей.
В отделение судебных приставов по Октябрьскому и Уинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ о назначении административного наказания МБУ «Культурно-досуговый центр» Октябрьского муниципального округа, осуществляющего деятельность по обслуживанию населения в Щучье-Озерском доме культуры.
Ранее в ходе проверки было установлено, что в здании сельского клуба отсутствуют централизованная система водоснабжения и водоотведения, вытяжная вентиляция, а стены и потолки помещений имеют многочисленные дефекты и повреждения. В отношении муниципального бюджетного учреждения был составлен протокол об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого суд постановил на 30 суток приостановить деятельность дома культуры.
Сразу же после возбуждения исполнительного производства сотрудники органов принудительного исполнения осуществили выезд по месту нахождения клуба и в присутствии понятых опечатали здание. Директор организации-должника предупрежден об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда. На протяжении всего срока приостановления будут проводиться проверки сохранности наложенных пломб.