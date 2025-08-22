В Прикамье в селе Щучье Озеро закрыли сельский клуб, ставший угрозой для посетителей

Ранее в ходе проверки было установлено, что в здании сельского клуба отсутствуют централизованная система водоснабжения и водоотведения, вытяжная вентиляция, а стены и потолки помещений имеют многочисленные дефекты и повреждения. В отношении муниципального бюджетного учреждения был составлен протокол об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого суд постановил на 30 суток приостановить деятельность дома культуры.