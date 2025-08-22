Ричмонд
РЖД ввели в график 59 поездов, задержанных в Воронежской области

РЖД ввели в график 59 поездов, задержанных под Воронежем, с опозданием идут 50.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. РЖД ввели в график 59 пассажирских поездов, задержанных в Воронежской области, сейчас с опозданием следует 50 составов, сообщила компания в пятницу.

РЖД в четверг утром сообщали о приостановке на участке Россошь-Сохрановка в Воронежской области из-за ЧП с БПЛА. Движение было возобновлено, но задерживались пассажирские поезда.

«Ввели в график 59 поездов, задержанных в Воронежской области. Обеспечиваем нагон времени и сокращаем стоянки в пути следования пассажирских поездов, опаздывающих в связи с происшествием в ночь на 21 августа на участке Россошь — Сохрановка», — говорится в сообщении.

Так, в конечные пункты уже прибыли 17 задержанных поездов, а 59 — введены в график.

«В настоящее время с опозданием следует 50 поездов», — добавляется в сообщении.

