Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госавтоинспекция Челябинской области анонсировала тотальные проверки 22−24 августа

Госавтоинспекция Челябинской области анонсировала тотальные проверки 22—24 августа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Агентство «Москва»

«В эти выходные будет увеличена плотность нарядов ДПС. Инспекторы нацелены на выявление и пресечение грубых правонарушений правил дорожного движения, а также на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения, лишенных и не имеющих прав», — говорится в комментарии.

Ведомство напомнило, что информацию о нетрезвых водителях можно сообщать через чат-бот beZdtp74_bot в мессенджере Telegram.

За управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ проходить медосвидетельствование предусмотрены лишение прав и штраф в размере 45 тыс. рублей. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность.

«С 22 по 25 августа 2025 года на территории Челябинска сотрудники Госавтоинспекции проведут сплошные проверки, направленные на выявление и пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения», — прокомментировали уже в городской ГАИ.