Госавтоинспекция Челябинской области анонсировала тотальные проверки 22−24 августа

«В эти выходные будет увеличена плотность нарядов ДПС. Инспекторы нацелены на выявление и пресечение грубых правонарушений правил дорожного движения, а также на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения, лишенных и не имеющих прав», — говорится в комментарии.