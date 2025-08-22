Госавтоинспекция Челябинской области анонсировала тотальные проверки 22−24 августа

«В эти выходные будет увеличена плотность нарядов ДПС. Инспекторы нацелены на выявление и пресечение грубых правонарушений правил дорожного движения, а также на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения, лишенных и не имеющих прав», — говорится в комментарии.
Ведомство напомнило, что информацию о нетрезвых водителях можно сообщать через чат-бот beZdtp74_bot в мессенджере Telegram.
За управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ проходить медосвидетельствование предусмотрены лишение прав и штраф в размере 45 тыс. рублей. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность.
«С 22 по 25 августа 2025 года на территории Челябинска сотрудники Госавтоинспекции проведут сплошные проверки, направленные на выявление и пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения», — прокомментировали уже в городской ГАИ.