Жители 227 домов уфимского частного сектора лишились света

В Кировском районе Уфы произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.
В результате происшествия без света остались 227 жилых домов на Искинская, Малая Искинская, Атлантовская, Парусная, Межозерная, Камышовая, Трассовая и переулках Раздольный, Кленовый в деревне Искино. Ремонт ведут специалисты ПО ЦЭС Новоуфимский РЭС.
— Аварийная ситуация находится на контроле, — заверили в УГЗ.
