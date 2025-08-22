Ричмонд
Жители 227 домов уфимского частного сектора лишились света

В Уфе остались без электроэнергии жители 227 частных домов.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском районе Уфы произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

В результате происшествия без света остались 227 жилых домов на Искинская, Малая Искинская, Атлантовская, Парусная, Межозерная, Камышовая, Трассовая и переулках Раздольный, Кленовый в деревне Искино. Ремонт ведут специалисты ПО ЦЭС Новоуфимский РЭС.

— Аварийная ситуация находится на контроле, — заверили в УГЗ.

