Дорогие зомби: в 300 тысяч обошелся организатором омского квеста несчастный случай

Суд взыскал с владельца квеста внушительную компенсацию в пользу родителей травмированного ребенка. Информация о судебном разбирательстве опубликована сегодня, 22 августа, в телеграм-канале «Суды Омской области».
В районный суд с иском к ИП Скуратову А. Ю. обратилась жительница Омска. Ее 15-летняя дочь, при прохождении квеста в студии «Изоляция», упала и получила травму в виде перелома правой лодыжки.
Представитель ответчика в судебном заседании не оспаривал факт получения ребенком травмы при прохождении квеста, но возражал против иска, так как на инструктаже участникам квеста запретили бегать во время игры. Однако, указанный довод ответчика был отклонен. Суд посчитал, что девочка во время игры убегала от зомби, следуя легенде квеста: «Беги, спасайся! Выжить любой ценой!». А при такой ситуации возложение на несовершеннолетнего ребенка ответственности за нарушение правил безопасности квеста нельзя признать правомерным, отметили в ведомстве.
По итогу, решением Ленинского районного суда с ответчика в пользу истца взыскано 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, и 100 тысяч рублей в качестве штрафа. Зомби нынче обходятся дорого.