Дорогие зомби: в 300 тысяч обошелся организатором омского квеста несчастный случай

Представитель ответчика в судебном заседании не оспаривал факт получения ребенком травмы при прохождении квеста, но возражал против иска, так как на инструктаже участникам квеста запретили бегать во время игры. Однако, указанный довод ответчика был отклонен. Суд посчитал, что девочка во время игры убегала от зомби, следуя легенде квеста: «Беги, спасайся! Выжить любой ценой!». А при такой ситуации возложение на несовершеннолетнего ребенка ответственности за нарушение правил безопасности квеста нельзя признать правомерным, отметили в ведомстве.