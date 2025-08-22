Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге до середины октября перекроют улицу Мраморскую

Энергетики реконструируют теплосети на улице Мраморской.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге с 26 августа по 15 октября 2025 года энергетики будут реконструировать тепловые сети по улице Мраморской рядом со строениями № 4 и № 6. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Этот участок на время проведения работ полностью закроют для движения всех видом транспорта.

Объехать участок автомобилисты могут по переулку Каслинскому, улицам Дальневосточной и Гастелло. На месте ремонта в соответствии с правилами установят необходимые при проведении ремонтных работ знаки.

В компании «ЕТК» просят горожан заранее планировать пути объезда закрытого участка.