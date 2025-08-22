В Екатеринбурге до середины октября перекроют улицу Мраморскую

В Екатеринбурге с 26 августа по 15 октября 2025 года энергетики будут реконструировать тепловые сети по улице Мраморской рядом со строениями № 4 и № 6. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
Этот участок на время проведения работ полностью закроют для движения всех видом транспорта.
Объехать участок автомобилисты могут по переулку Каслинскому, улицам Дальневосточной и Гастелло. На месте ремонта в соответствии с правилами установят необходимые при проведении ремонтных работ знаки.
В компании «ЕТК» просят горожан заранее планировать пути объезда закрытого участка.