Температура воздуха в некоторых регионах России опустилась до −2,5 градуса: куда пришли первые заморозки и чего ждать в ближайшую ночь

На территории европейской части России зафиксированы первые заморозки. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Минувшей ночью заморозки продвинулись на юг, вплотную подойдя к северным границам Центрального федерального округа. Отрицательные температуры зарегистрированы на востоке Ленинградской области (до −0,1), на юге Карелии (до −0,2) и в Архангельской области (до −1,2). В западных районах Вологодской области, в городе Бабаево, ночной минимум составил −2,5, что стало самой низкой температурой на территории европейской России.
На севере Ярославской области температура опускалась до +0,2 с высокой вероятностью заморозков на почве. В Тверской области термометры показывали ниже +2. Температура ниже +3° зафиксирована в Новгородской области, а в Псковской, Смоленской, Костромской и Московской областях столбики термометров падали ниже +4.
В Москве минувшая ночь стала самой холодной за последние два месяца. На базовой метеостанции ВДНХ минимум составил +8,4. В Новой Москве, в Михайловском, зафиксирован минимум +4,5, а в подмосковных Черустях температура опустилась до +3,7.
Предстоящей ночью вероятность заморозков сохранится на юге Карелии и Архангельской области, в западной половине Вологодской области и на севере Ярославской области.
Прежде эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин заявил, что В течение следующих 50 лет средняя температура в России летом поднимется по меньшей мере на два-три градуса.