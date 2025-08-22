Температура воздуха в некоторых регионах России опустилась до −2,5 градуса: куда пришли первые заморозки и чего ждать в ближайшую ночь

Минувшей ночью заморозки продвинулись на юг, вплотную подойдя к северным границам Центрального федерального округа. Отрицательные температуры зарегистрированы на востоке Ленинградской области (до −0,1), на юге Карелии (до −0,2) и в Архангельской области (до −1,2). В западных районах Вологодской области, в городе Бабаево, ночной минимум составил −2,5, что стало самой низкой температурой на территории европейской России.