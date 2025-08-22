Ричмонд
В Волгодонске подростки на питбайке попали под грузовик

Под Ростовом произошло ДТП с двумя подростками.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 21 августа, днем в Волгодонске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух несовершеннолетних. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

В 15:10 на 2 км + 300 м автодороги «Волгодонск — Зимовники» 15-летний водитель питбайка при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной грунтовой дороге не уступил дорогу грузовому автомобилю «МАЗ» под управлением 47-летнего водителя.

В результате столкновения оба подростка — водитель питбайка и его 14-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы.

