Прокуратура пресекла деятельность по продаже контрафактных сигарет

Совместно с сотрудниками полиции изъято более 7 тыс. пачек сигарет общей стоимостью более 900 тыс. рублей.
Органы прокуратуры предотвратили незаконную торговлю табачной продукцией, не имеющей необходимой маркировки.
По заявлению гражданина, прокуратура Колыванского района Новосибирской области провела инспекцию на предмет соблюдения законов, регулирующих оборот продукции, содержащей никотин.
В ходе проверки торговой точки в рабочем поселке Колывань было установлено, что там хранились сигареты без акцизных марок с целью дальнейшей реализации.
При взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов было конфисковано свыше 7 тысяч пачек сигарет, общая стоимость которых превышает 900 тысяч рублей.
В соответствии со статьей 37 УПК РФ, районный прокурор передал материалы проверки в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела. По результатам рассмотрения, следователем местного отдела МВД было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 171.1 УК РФ, касающейся приобретения и хранения немаркированной табачной продукции в крупных размерах с целью ее сбыта.
Прокуратура осуществляет надзор за ходом расследования данного уголовного дела.