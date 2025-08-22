Прокуратура пресекла деятельность по продаже контрафактных сигарет

В соответствии со статьей 37 УПК РФ, районный прокурор передал материалы проверки в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела. По результатам рассмотрения, следователем местного отдела МВД было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 171.1 УК РФ, касающейся приобретения и хранения немаркированной табачной продукции в крупных размерах с целью ее сбыта.