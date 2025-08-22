Сийярто: Нефтепровод «Дружба» снова подвергся атаке, поставки приостановлены

— Ночью поступила новость о том, что нефтепровод «Дружба» на российско-белорусской границе подвергся неоднократной атаке — в третий раз за короткий промежуток времени. Перевозка сырой нефти в Венгрию снова прекращена! Это очередная атака на энергетическую безопасность нашей страны. Очередная попытка втянуть нас в войну, — написал Сийярто в соцсетях.