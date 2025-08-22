Сийярто: Нефтепровод «Дружба» снова подвергся атаке, поставки приостановлены

Нефтепровод «Дружба» снова подвергся атаке, поставки нефти приостановлены. Об этом в пятницу, 22 августа, заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
— Ночью поступила новость о том, что нефтепровод «Дружба» на российско-белорусской границе подвергся неоднократной атаке — в третий раз за короткий промежуток времени. Перевозка сырой нефти в Венгрию снова прекращена! Это очередная атака на энергетическую безопасность нашей страны. Очередная попытка втянуть нас в войну, — написал Сийярто в соцсетях.
18 августа глава венгерского МИД озвучил два факта, отвечая на выпады украинских коллег после атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба» в РФ. Он напомнил, что Россия десятилетиями транспортирует нефть в Венгрию по трубопроводу «Дружба», а Украина наносит удары по нему, и поставки топлива регулярно прекращаются из-за украинских нападений.
В тот же день дипломат сообщил, что из-за удара Украины поставки нефти в Венгрию приостановлены на неопределенный срок. По его словам, такие действия Киева выглядят как попытка втянуть Будапешт в конфликт.