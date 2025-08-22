Красноярцам рассказали, как не допустить отравления грибами

Специалисты ответили на вопрос, можно ли есть грибы, в банке с которыми завелась плесень. Этого нельзя делать ни в коем случае, поскольку споры плесени пронизывают весь продукт, а не только видимую часть. Опасность таких консервов еще в том, что они могут содержать ботулизм. Поэтому при подозрении на порчу продукта его лучше выбросить.