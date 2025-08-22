Красноярцам рассказали, как не допустить отравления грибами

Жителям Красноярска рассказали факты про отравление грибами. Об этом пишут Gornovosti.
Издание приводит слова специалистов Роспотребнадзора про отравление грибами.
Специалисты ответили на вопрос, можно ли есть грибы, в банке с которыми завелась плесень. Этого нельзя делать ни в коем случае, поскольку споры плесени пронизывают весь продукт, а не только видимую часть. Опасность таких консервов еще в том, что они могут содержать ботулизм. Поэтому при подозрении на порчу продукта его лучше выбросить.
По запаху нельзя определить, ядовитый гриб или нет. К примеру, бледная поганка пахнет достаточно приятно, по-грибному, но при этом является одним из самых опасных для жизни грибов.
Как раскрыли эксперты, даже после долгой варки яд из грибов не испаряется. Яд сохраняется при варке, жарке, кипячении, вымачивании. Единственный способ защиты — это не собирать грибы, в которых сомневаетесь. Собирать нужно только те грибы, в которых вы абсолютно уверены.
Лучше не собирать грибы вблизи дорог и в черте города. Грибы легко впитывают тяжелые металлы, агрохимикаты и прочие опасные вещества. В таких условиях даже безопасный гриб может спровоцировать отравление.
Помимо этого, нельзя употреблять грибы в большом количестве. Грибы — это тяжелая пища. Белки в них усваиваются на 40%, не более. Поэтому они способны вызывать тяжесть в желудке, боли, проблемы с пищеварением. Особую осторожность нужно соблюдать детям, пожилым людям и тем, у кого проблемы с желудком или кишечником.
