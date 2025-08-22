На Николаевской сопке в Красноярске торжественно подняли государственный флаг России

Торжественное поднятие триколора на одной из самых высоких точек города стало традиционным мероприятием, посвященным государственным праздникам. В этом году церемония приобрела особую значимость в связи с участием в ней защитников Отечества и молодых активистов, представляющих новое поколение россиян.