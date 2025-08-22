Ричмонд
На Николаевской сопке в Красноярске торжественно подняли государственный флаг России

Источник: МК.RU Красноярск

Праздничная церемония поднятия российского триколора состоялась сегодня на Николаевской сопке.

Мероприятие, приуроченное ко Дню Государственного флага Российской Федерации, собрало участников боевых действий, представителей молодежных патриотических движений и официальных лиц.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков, обращаясь к участникам церемонии, подчеркнул символическое значение государственного флага: «Флаг России — символ единства и суверенитета нашей страны. С праздником, друзья!».

Торжественное поднятие триколора на одной из самых высоких точек города стало традиционным мероприятием, посвященным государственным праздникам. В этом году церемония приобрела особую значимость в связи с участием в ней защитников Отечества и молодых активистов, представляющих новое поколение россиян.