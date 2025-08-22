На Николаевской сопке в Красноярске торжественно подняли государственный флаг России

Праздничная церемония поднятия российского триколора состоялась сегодня на Николаевской сопке.
Мероприятие, приуроченное ко Дню Государственного флага Российской Федерации, собрало участников боевых действий, представителей молодежных патриотических движений и официальных лиц.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков, обращаясь к участникам церемонии, подчеркнул символическое значение государственного флага: «Флаг России — символ единства и суверенитета нашей страны. С праздником, друзья!».
Торжественное поднятие триколора на одной из самых высоких точек города стало традиционным мероприятием, посвященным государственным праздникам. В этом году церемония приобрела особую значимость в связи с участием в ней защитников Отечества и молодых активистов, представляющих новое поколение россиян.