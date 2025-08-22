Ричмонд
С опозданием следует 50 поездов, задержанных из-за падения БПЛА под Воронежем

Уже ввели в график 59 поездов, задержанных в Воронежской области.

Источник: Комсомольская правда

Поезда южного направления, задержанные из-за нарушения работы контактной сети на участке Россошь — Сохрановка в Воронежской области в результате падения БПЛА ночью 21 августа, вводят в график. Железнодорожники обеспечивают нагон времени сокращением стоянки в пути следования пассажирских поездов, опаздывающих из-за происшествия.

— В конечные пункты уже прибыли 17 задержанных поездов, а 59 введены в график. В настоящее время с опозданием следует 50 поездов. Максимальное время задержки составляет до четырех часов, — сообщили в РЖД.

