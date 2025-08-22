Ричмонд
Причину возникновения длинных очередей назвали в аэропорту Астаны

В столичном аэропорту обратились к пассажирам с информацией о причинах возникновения очередей и дали ряд рекомендацией, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Источник: Nur.kz

В аэропорту рассказали, что с завершением летнего сезона отпусков и подготовкой многих семей к новому учебному году пассажиропоток все еще остается высоким.

«В часы пик, утром и вечером, — это может приводить к более длинным очередям. Чтобы ваше путешествие прошло спокойно, мы рекомендуем прибывать в аэропорт за 2−3 часа до вылета для прохождения регистрации и досмотра», — сказано в сообщении.

Меры предпринимаемые в аэропорту: увеличение количества сотрудников на пунктах досмотра; дополнительные линии контроля; совместно с авиакомпаниями над более равномерным распределением рейсов.

«В сентябре начнутся плановые работы по ремонту взлетно-посадочной полосы. Эти мероприятия являются частью наших постоянных усилий по обеспечению безопасности полетов и надежности инфраструктуры в долгосрочной перспективе. Пассажиропоток продолжает стабильно расти, что подтверждает важность аэропорта Астаны как воздушных ворот столицы. Чтобы соответствовать этому спросу, в планах управляющей компании — строительство нового современного терминала, который позволит увеличить пропускную способность и повысить комфорт для пассажиров в будущем», — добавили в воздушной гавани.