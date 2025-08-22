Причину возникновения длинных очередей назвали в аэропорту Астаны

«В сентябре начнутся плановые работы по ремонту взлетно-посадочной полосы. Эти мероприятия являются частью наших постоянных усилий по обеспечению безопасности полетов и надежности инфраструктуры в долгосрочной перспективе. Пассажиропоток продолжает стабильно расти, что подтверждает важность аэропорта Астаны как воздушных ворот столицы. Чтобы соответствовать этому спросу, в планах управляющей компании — строительство нового современного терминала, который позволит увеличить пропускную способность и повысить комфорт для пассажиров в будущем», — добавили в воздушной гавани.