Причину возникновения длинных очередей назвали в аэропорту Астаны

В аэропорту рассказали, что с завершением летнего сезона отпусков и подготовкой многих семей к новому учебному году пассажиропоток все еще остается высоким.
«В часы пик, утром и вечером, — это может приводить к более длинным очередям. Чтобы ваше путешествие прошло спокойно, мы рекомендуем прибывать в аэропорт за 2−3 часа до вылета для прохождения регистрации и досмотра», — сказано в сообщении.
Меры предпринимаемые в аэропорту: увеличение количества сотрудников на пунктах досмотра; дополнительные линии контроля; совместно с авиакомпаниями над более равномерным распределением рейсов.
«В сентябре начнутся плановые работы по ремонту взлетно-посадочной полосы. Эти мероприятия являются частью наших постоянных усилий по обеспечению безопасности полетов и надежности инфраструктуры в долгосрочной перспективе. Пассажиропоток продолжает стабильно расти, что подтверждает важность аэропорта Астаны как воздушных ворот столицы. Чтобы соответствовать этому спросу, в планах управляющей компании — строительство нового современного терминала, который позволит увеличить пропускную способность и повысить комфорт для пассажиров в будущем», — добавили в воздушной гавани.