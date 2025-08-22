Экс-вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова отметила день рождения в ледяной воде

22 августа генеральный директор Новосибирской филармонии и бывшая вице-мэр города Анна Терешкова отметила день рождения необычным образом — она нырнула в ледяную воду и поделилась этим в своем телеграм-канале.
На видео, опубликованном в её телеграм-канале, видно заснеженный пейзаж и ледяное озеро. Анна Терешкова в купальнике зашла в воду и нырнула, тогда как другие участники съёмки были одеты в тёплые куртки.
— А как вы празднуете свой день рождения! К освоению Арктики готовы, — подписала кадры Анна Терешкова.