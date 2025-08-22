Натали выступит в парке «Швейцария» 23 августа

Вечерняя программа начнется сразу по окончанию фестиваля уличных театров (0+), который состоится в 12:00. Десять театральных коллективов из пяти городов России представят свои постановки на открытом воздухе. Мероприятие начнется на центральной площади торжественным открытием, после которого артисты и зрители объединятся в красочном шествии по аллеям парка. Фестиваль обещает подарить нижегородцам и гостям города незабываемый праздник театрального искусства.